У Києві сталась аварія на тепломережі, низка будинків лишились без опалення
У Києві вдень суботи, 15 лютого, сталась аварія на тепломережі. Без опалення залишились десятки будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За даними КМДА, наразі "Київтеплоенерго" ліквідовує пошкодження тепломережі на вулиці Братів Тарасівців, 5-Б. В результаті аварії від теплопостачання відключено 44 будівлі.
"Наразі там працює аварійна бригада. Залучено 14 одиниць техніки та 10 працівників, організовано штаб ліквідації аварії", - сказано в повідомленні.
Аварії на теплотрасах у Києві
Раніше ми писали про те, що ввечері четверга, 9 січня, біля Центрального залізничного вокзалу в Києві, на перетині вулиць Жилянської та Петлюри, прорвало трубу з окропом. Як писали місцеві пабліки, що там утворилась справжня "сауна".
Тоді у КМДА повідомили, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі й уточнили, що йдеться про магістральний трубопровід діаметром 500 мм.
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