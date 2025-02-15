У Києві сталась аварія на тепломережі, низка будинків лишились без опалення

У Києві вдень суботи, 15 лютого, сталась аварія на тепломережі. Без опалення залишились десятки будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За даними КМДА, наразі "Київтеплоенерго" ліквідовує пошкодження тепломережі на вулиці Братів Тарасівців, 5-Б. В результаті аварії від теплопостачання відключено 44 будівлі.

"Наразі там працює аварійна бригада. Залучено 14 одиниць техніки та 10 працівників, організовано штаб ліквідації аварії", - сказано в повідомленні.

Аварії на теплотрасах у Києві

Раніше ми писали про те, що ввечері четверга, 9 січня, біля Центрального залізничного вокзалу в Києві, на перетині вулиць Жилянської та Петлюри, прорвало трубу з окропом. Як писали місцеві пабліки, що там утворилась справжня "сауна".

Тоді у КМДА повідомили, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі й уточнили, що йдеться про магістральний трубопровід діаметром 500 мм.