У Києві через аварію на теплотрасі змінили рух транспорту: де саме та як

У Києві через аварію на теплотрасі змінили рух деякого громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Він курсує від станції метро "Палац спорту" до Центрального залізничного вокзалу.

У КП "Київпастранс" розповіли, що через пошкодження тепломереж було змінено рух по вулиці Петлюри, 23 кількох маршрутів тролейбусів.

Нагадаємо, ввечері четверга, 9 січня, біля Центрального залізничного вокзалу в Києві (на перетині вулиць Жилянської та Петлюри) прорвало трубу з окропом.

Місцеві пабліки писали, що там утворилась справжня "сауна".

Біля деяких із прилеглих до місця аварії будинків по дорозі розкидало шматки асфальту (ймовірно - через велику силу струменя води, що вирвався назовні).

У КМДА повідомили, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі й уточнили, що йдеться про магістральний трубопровід діаметром 500 мм.

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