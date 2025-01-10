У Києві через аварію на теплотрасі змінили рух транспорту: де саме та як
У Києві через аварію на теплотрасі змінили рух деякого громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".
Що відомо про зміни руху транспорту в Києві
У КП "Київпастранс" розповіли, що через пошкодження тепломереж було змінено рух по вулиці Петлюри, 23 кількох маршрутів тролейбусів.
Так, рух тролейбусів організовано:
- №12 - до станції метро "Олімпійська"
- №14 - до станції метро "Палац спорту"
Додатково було організовано автобусний маршрут №14тр.
Він курсує від станції метро "Палац спорту" до Центрального залізничного вокзалу.
Допис КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Нагадаємо, ввечері четверга, 9 січня, біля Центрального залізничного вокзалу в Києві (на перетині вулиць Жилянської та Петлюри) прорвало трубу з окропом.
Місцеві пабліки писали, що там утворилась справжня "сауна".
Біля деяких із прилеглих до місця аварії будинків по дорозі розкидало шматки асфальту (ймовірно - через велику силу струменя води, що вирвався назовні).
У КМДА повідомили, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі й уточнили, що йдеться про магістральний трубопровід діаметром 500 мм.
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