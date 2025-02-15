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В Киеве произошла авария на теплосети, ряд домов остались без отопления

Суббота 15 февраля 2025 15:55
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В Киеве произошла авария на теплосети, ряд домов остались без отопления Иллюстративное фото: в Киеве произошла авария на теплосети 15 февраля ( freepik.com)
Автор: Наталья Кава

В Киеве днем субботы, 15 февраля, произошла авария на теплосети. Без отопления остались десятки домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По данным КГГА, сейчас "Киевтеплоэнерго" ликвидирует повреждения теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. В результате аварии от теплоснабжения отключены 44 здания.

"Сейчас там работает аварийная бригада. Привлечено 14 единиц техники и 10 работников, организован штаб ликвидации аварии", - сказано в сообщении.

Аварии на теплотрассах в Киеве

Ранее мы писали о том, что вечером четверга, 9 января, возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, на пересечении улиц Жилянской и Петлюры, прорвало трубу с кипятком. Как писали местные паблики, что там образовалась настоящая "сауна".

Тогда в КГГА сообщили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети и уточнили, что речь идет о магистральном трубопроводе диаметром 500 мм.

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