В Киеве произошла авария на теплосети, ряд домов остались без отопления
В Киеве днем субботы, 15 февраля, произошла авария на теплосети. Без отопления остались десятки домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
По данным КГГА, сейчас "Киевтеплоэнерго" ликвидирует повреждения теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. В результате аварии от теплоснабжения отключены 44 здания.
"Сейчас там работает аварийная бригада. Привлечено 14 единиц техники и 10 работников, организован штаб ликвидации аварии", - сказано в сообщении.
Аварии на теплотрассах в Киеве
Ранее мы писали о том, что вечером четверга, 9 января, возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, на пересечении улиц Жилянской и Петлюры, прорвало трубу с кипятком. Как писали местные паблики, что там образовалась настоящая "сауна".
Тогда в КГГА сообщили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети и уточнили, что речь идет о магистральном трубопроводе диаметром 500 мм.
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