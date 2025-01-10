У Києві сталась аварія на підстанції, один із районів залишився частково без світла

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як днями частина Одеси й Одеського району залишилась без світла через масштабну аварію на підстанції. Перед цим в місті була аварія на високовольтній лінії, яка також призвела до обмеження електропостачання.

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