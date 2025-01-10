У Києві сталась аварія на підстанції, один із районів залишився частково без світла

У Києві сталась серйозна аварія на одній з підстанцій. Частина будинків в Деснянському районі залишилась без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання", - пише ДТЕК.
Як пише Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві, о 06:34 до рятувальників надійшло повідомлення щодо пожежі на вулиці Закревського. Сталось загоряння у кабельному каналі на підстанції. Після отримання дозволу на гасіння вогонь було ліквідовано о 07:44.
Фото: у Києві сталась аварія на підстанції (facebook.com/DSNSKyiv)
"Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - додає ДСНС.
"0 9.30 енергетики повернули світло в усі домівки", - пише ДТЕК.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як днями частина Одеси й Одеського району залишилась без світла через масштабну аварію на підстанції. Перед цим в місті була аварія на високовольтній лінії, яка також призвела до обмеження електропостачання.
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