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У Києві сталась аварія на підстанції, один із районів залишився частково без світла

Фото: у Києві сталась аварія на підстанції (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві сталась серйозна аварія на одній з підстанцій. Частина будинків в Деснянському районі залишилась без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання", - пише ДТЕК. 

Як пише Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві, о 06:34 до рятувальників надійшло повідомлення щодо пожежі на вулиці Закревського. Сталось загоряння у кабельному каналі на підстанції. Після отримання дозволу на гасіння вогонь було ліквідовано о 07:44. 

 

Фото: у Києві сталась аварія на підстанції (facebook.com/DSNSKyiv)

"Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - додає ДСНС. 

Енергопостачання відновлено 

"0 9.30 енергетики повернули світло в усі домівки", - пише ДТЕК. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як днями частина Одеси й Одеського району залишилась без світла через масштабну аварію на підстанції. Перед цим в місті була аварія на високовольтній лінії, яка також призвела до обмеження електропостачання.

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ДТЕККиїв