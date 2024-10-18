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У Києві спіймали учасника кримінальної банди: деталі спецоперації, відео

Фото: у Києві затримала учасника кримінальної банди (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко, Юлія Акимова

Поліція у Києві затримала учасника кримінальної банди. Він брав участь у "сходці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію.

Управління стратегічних розслідувань поліції Києва 16 жовтня затримало одного з членів раніше викритого злочинного угруповання. Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, це блогер і боксер Артем Нечепуренко на прізвисько "Агресор".

24-річний підозрюваний був членом, яка тривалий час функціонувала під "дахом" так званого "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року. 

Учасники отримували гроші для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників. 

Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сходці" у Києві за участю інших представників криміналітету. Причиною зібрання було ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.

 

Затриманому оголосили підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Києві затримала учасника кримінальної банди (npu.gov.ua)

За даними Нацполіції, в Україні залишилося вісім так званих "злодіїв у законі".

Нагадаємо, що раніше в Одеській області затримали кримінального авторитета, який мав тісні зв'язки з Росією.

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