У Києві спіймали учасника кримінальної банди: деталі спецоперації, відео

Управління стратегічних розслідувань поліції Києва 16 жовтня затримало одного з членів раніше викритого злочинного угруповання. Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, це блогер і боксер Артем Нечепуренко на прізвисько "Агресор".

24-річний підозрюваний був членом, яка тривалий час функціонувала під "дахом" так званого "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

Учасники отримували гроші для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників.

Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сходці" у Києві за участю інших представників криміналітету. Причиною зібрання було ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.

Затриманому оголосили підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Києві затримала учасника кримінальної банди (npu.gov.ua)