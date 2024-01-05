У Києві спіймали бізнесмена, який годував окупантів у Херсонській області

СБУ зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні. Його затримали у квартирі сина у Києві, де той переховувався та планував втечу до Росії.

Як встановило слідство, фірма бізнесмена знаходиться на окупованому лівому березі Херсонської області і працює на окупантів. Зокрема, компанія входить до основних постачальників продуктів для російських військ.

У травні 2022 року зрадник "перереєстрував" агрокомпанію в так званому "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області". Фірма сплачує у бюджет РФ щомісяця близько 100 тисяч рублів "податків". Також вона фінансує фонд, створений російським диктатором Володимиром Путіним для підтримки війни.

Також відомо, що фігурант передав російським військам склади виробничого комплексу підприємства у Каховському районі. Ці ангари окупанти використовують для зберігання озброєння, боєприпасів та техніки, зокрема самохідних артустановок, РСЗВ, якими обстрілюють Бериславський район.

Під час обшуків у зрадника знайшли документи, печатки, техніку та телефон, які підтверджують співпрацю з ворогом. Бізнесмену оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Зараз зрадник знаходиться під вартою, його загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: у Києві затримали зрадника-бізнесмена (ssu.gov.ua)