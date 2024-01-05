В Киеве поймали бизнесмена, который кормил оккупантов в Херсонской области

СБУ собрала доказательную базу на основателя одного из самых крупных агрохолдингов в Украине. Его задержали в квартире сына в Киеве, где тот скрывался и планировал побег в Россию.

Как установило следствие, фирма бизнесмена находится на оккупированном левом берегу Херсонской области и работает на оккупантов. В частности, компания входит в число основных поставщиков продуктов для российских войск.

В мае 2022 года предатель "перерегистрировал" агрокомпанию в так называемом "управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". Фирма уплачивает в бюджет РФ ежемесячно около 100 тысяч рублей "налогов". Также она финансирует фонд, созданный российским диктатором Владимиром Путиным для поддержки войны.

Также известно, что фигурант передал российским войскам склад производственного комплекса предприятия в Каховском районе. Эти ангары оккупанты используют для хранения вооружения, боеприпасов и техники, в частности самоходных артустановок, РСЗО, которыми обстреливают Бериславский район.

Во время обысков у предателя обнаружили документы, печати, технику и телефон, подтверждающие сотрудничество с врагом. Бизнесмену объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Сейчас предатель находится под стражей, его грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: в Киеве задержан бизнесмен-предатель (ssu.gov.ua)