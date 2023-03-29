У Києві сьогодні встановлено новий кліматичний рекорд

У середу, 29 березня, у Києві був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. При цьому історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці був зафіксований у 1881 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

При цьому, історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с і утримується з далекого 20 березня 1881 року.

"29 березня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у середу, 29 березня, у Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погіршення погоди. При цьому водіїв просять без потреби не виїжджати.

Нагадаємо, з 24 по 26 березня метеорологи у Києві фіксували температурні рекорди.

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