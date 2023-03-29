ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве сегодня установлен новый климатический рекорд

Новина українською →
Киев, Среда 29 марта 2023 13:36
В Киеве сегодня установлен новый климатический рекорд Фото: в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра 29 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 марта, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице был зафиксирован в 1881 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"29 марта в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году", - говорится в сообщении.

При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равен 25 м/с и удерживается с далекого 20 марта 1881 года.

Как сообщалось, в среду, 29 марта, в Киеве установлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. При этом водителей просят без нужды не выезжать.

Напомним, с 24 по 26 марта метеорологи в Киеве фиксировали температурные рекорды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода Погода в Киеве
NEWS
Не получил гарантий от Китая. Зеленский сказал, зачем Путину "ядерка" в Беларуси
Не получил гарантий от Китая. Зеленский сказал, зачем Путину "ядерка" в Беларуси
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина