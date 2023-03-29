В Киеве сегодня установлен новый климатический рекорд

В среду, 29 марта, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице был зафиксирован в 1881 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равен 25 м/с и удерживается с далекого 20 марта 1881 года.

"29 марта в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 29 марта, в Киеве установлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. При этом водителей просят без нужды не выезжать.

Напомним, с 24 по 26 марта метеорологи в Киеве фиксировали температурные рекорды.

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