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У Києві сьогодні очікується сніг та ожеледиця: водіїв попередили про небезпеку

Фото: київських водіїв синоптики попередили про небезпеку (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Києві 22 листопада очікується опади та мінусова температура. В Адміністрації Києва розповіли про правила безпеки для водіїв та пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

За повідомленнями синоптиків, 22 листопада у столиці очікуються опади у вигляді снігу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 2-4° морозу. На дорогах може утворитися ожеледь.

"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Закликаємо водіїв не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції", - написали в КГВА.

Також в адміністрації попросили водіїв звернути увагу на рух естакадами, мостами та шляхопроводами. На цих місцях, за словами чиновників, найімовірніше виникнення ожеледиці.

"Пішоходам – будьте обережні на тротуарах. Бережіть себе та близьких", – закликали в адміністрації.

Погода в Україні в найближчі дні

Раніше ми писали, що 22 листопада в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. У регіонах місцями туман та ожеледь.

За словами синоптика Наталки Діденко, найхолодніші ночі в Україні будуть 22 та 23 листопада. Так, очікується -5...-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12...-14 градусів.

Раніше, київська влада розповіла водіям правила безпеки на дорозі під час негоди

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