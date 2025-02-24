У Києві сьогодні обмежують дорожній рух у центрі: де саме і коли

Центральна частина Києва сьогодні, 24 лютого, буде обмежена для дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами у зв'язку з приїздом іноземних делегацій до української столиці.
Де саме перекриють рух та на який період часу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
У Києві сьогодні заплановані тимчасові обмеження руху та паркування для автівок на деяких ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах столиці.
У період з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 будуть діяти обмеження руху громадського транспорту:
А з 07:00 до 11:00 обмежать рух громадського транспорту по вулиці Хрещатик на ділянці від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.
Крім того, з 07:00 до 11:00 обмежать вхід та вихід до станції метро "Майдан Незалежності". При цьому сама підземка продовжить свою роботу, але ескалатор не функціонуватиме. Також станція метро у разі оголошення повітряної тривоги діятиме як укриття.
Напередодні у Київській міській військовій адміністрації та в Управлінні державної охорони України закликали мешканців та гостей столиці врахувати такі заходи щодо перекриття руху при плануванні свого переміщення містом.
У вказаних вище локаціях військовослужбовці Управлення держохорони спільно з підрозділами Національної поліції, згідно із законом, мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів.
Також громадян під час обмеження дорожнього руху можуть не допускати на окремі ділянки місцевості та об'єкти.
Як повідомлялося раніше, 24 лютого у Києві запланований саміт за участі офіційних представників країн-партнерів та європейських посадовців з нагоди третьої річниці широкомасштабного вторгення окупаційних військ РФ в Україну.
Нагадаємо також, вчора керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов висловив думку, що РФ може готувати масштабний ракетний удар по території України у третю річницю повномасштабного вторгнення.
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