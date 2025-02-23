Чи може РФ ударити по Україні в роковини масштабного вторгнення: думка Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Російська Федерація може готувати масштабний ракетний удар по території України у третю річницю повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє РБК-Україна, так він відповів на питання під час спілкування з журналістами після завершенню Форуму "Україна. Рік 2025".

Під час спілкування з журналістами у Буданова запитали, чи можуть росіяни завдати удар по Україні в треті роковини масштабного вторгнення. На це очільник ГУР відповів коротко.

"Може статися, він можливий", - відповів Буданов.

Вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, здійснивши ракетні удари по військових та цивільних об'єктах у різних регіонах країни. Російські війська перейшли кордон з півночі, сходу та півдня, атакуючи Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон та інші міста.

Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан та закликав світову спільноту до рішучих дій для підтримки України.

Українська армія та народ чинили запеклий опір, що зірвало плани Кремля на швидке захоплення країни. Внаслідок вторгнення тисячі людей загинули, мільйони стали біженцями, а російські війська вчинили численні воєнні злочини.

Західні країни запровадили безпрецедентні санкції проти РФ та почали надавати Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Попри значні втрати, Україна продовжує боротьбу за свою незалежність і територіальну цілісність

Рекордний обстріл України в ніч на 23 лютого цього року

Нагадаємо, цієї ночі російська армія атакувала не тільки Київ, а й Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг. Росіяни запускали безпілотники по типу "Шахед" та балістичні ракети.

Згодом стало відомо, що ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 267 одиниць.