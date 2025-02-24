У Києві сьогодні обмежують дорожній рух у центрі: де саме і коли

Центральна частина Києва сьогодні, 24 лютого, буде обмежена для дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами у зв'язку з приїздом іноземних делегацій до української столиці.

Де саме перекриють рух та на який період часу - читайте в матеріалі РБК-Україна .

У Києві сьогодні заплановані тимчасові обмеження руху та паркування для автівок на деяких ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах столиці.

У період з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 будуть діяти обмеження руху громадського транспорту:

на вулиці Велика Житомирська , а саме на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської,

, а саме на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської, вулицею Михайлівською - на ділянці від вулиці Велика Житомирська до Михайлівського провулку,

- на ділянці від вулиці Велика Житомирська до Михайлівського провулку, вулицею Володимирською - на ділянці від вулиці Велика Житомирська до Володимирського проїзду,

- на ділянці від вулиці Велика Житомирська до Володимирського проїзду, та Володимирським проїздом.

А з 07:00 до 11:00 обмежать рух громадського транспорту по вулиці Хрещатик на ділянці від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.

Крім того, з 07:00 до 11:00 обмежать вхід та вихід до станції метро "Майдан Незалежності". При цьому сама підземка продовжить свою роботу, але ескалатор не функціонуватиме. Також станція метро у разі оголошення повітряної тривоги діятиме як укриття.

Напередодні у Київській міській військовій адміністрації та в Управлінні державної охорони України закликали мешканців та гостей столиці врахувати такі заходи щодо перекриття руху при плануванні свого переміщення містом.

Можливі обмеження та заборони руху

У вказаних вище локаціях військовослужбовці Управлення держохорони спільно з підрозділами Національної поліції, згідно із законом, мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів.

Також громадян під час обмеження дорожнього руху можуть не допускати на окремі ділянки місцевості та об'єкти.