В Киеве сегодня ограничивают дорожное движение в центре: где именно и когда

Центральная часть Киева сегодня, 24 февраля, будет ограничена для дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями в связи с приездом иностранных делегаций в украинскую столицу.

Где именно перекроют движение и на какой период времени - читайте в материале РБК-Украина .

В Киеве сегодня запланированы временные ограничения движения и парковки для автомобилей на некоторых участках дорог в Печерском и Шевченковском районах столицы.

В период с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 будут действовать ограничения движения общественного транспорта:

на улице Большая Житомирская , а именно на участке от улицы Владимирской до улицы Михайловской,

, а именно на участке от улицы Владимирской до улицы Михайловской, по улице Михайловской - на участке от улицы Большая Житомирская до Михайловского переулка,

- на участке от улицы Большая Житомирская до Михайловского переулка, по улице Владимирской - на участке от улицы Большая Житомирская до Владимирского проезда,

- на участке от улицы Большая Житомирская до Владимирского проезда, и на Владимирском проезде.

А с 07:00 до 11:00 ограничат движение общественного транспорта по улице Крещатик на участке от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого.

Кроме того, с 07:00 до 11:00 ограничат вход и выход к станции метро "Майдан Независимости". При этом сама подземка продолжит свою работу, но эскалатор не будет функционировать. Также станция метро в случае объявления воздушной тревоги будет действовать как укрытие.

Накануне в Киевской городской военной администрации и в Управлении государственной охраны Украины призвали жителей и гостей столицы учесть такие меры по перекрытию движения при планировании своего перемещения по городу.

Возможные ограничения и запреты движения

В указанных выше локациях военнослужащие Управления госохраны совместно с подразделениями Национальной полиции, согласно закону, имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов.

Также граждан во время ограничения дорожного движения могут не допускать на отдельные участки местности и объекты.