В Киеве сегодня ограничивают дорожное движение в центре: где именно и когда
Центральная часть Киева сегодня, 24 февраля, будет ограничена для дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями в связи с приездом иностранных делегаций в украинскую столицу.
Где именно перекроют движение и на какой период времени - читайте в материале РБК-Украина.
В Киеве сегодня запланированы временные ограничения движения и парковки для автомобилей на некоторых участках дорог в Печерском и Шевченковском районах столицы.
В период с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 будут действовать ограничения движения общественного транспорта:
- на улице Большая Житомирская, а именно на участке от улицы Владимирской до улицы Михайловской,
- по улице Михайловской - на участке от улицы Большая Житомирская до Михайловского переулка,
- по улице Владимирской - на участке от улицы Большая Житомирская до Владимирского проезда,
- и на Владимирском проезде.
А с 07:00 до 11:00 ограничат движение общественного транспорта по улице Крещатик на участке от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого.
Кроме того, с 07:00 до 11:00 ограничат вход и выход к станции метро "Майдан Независимости". При этом сама подземка продолжит свою работу, но эскалатор не будет функционировать. Также станция метро в случае объявления воздушной тревоги будет действовать как укрытие.
Накануне в Киевской городской военной администрации и в Управлении государственной охраны Украины призвали жителей и гостей столицы учесть такие меры по перекрытию движения при планировании своего перемещения по городу.
Возможные ограничения и запреты движения
В указанных выше локациях военнослужащие Управления госохраны совместно с подразделениями Национальной полиции, согласно закону, имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов.
Также граждан во время ограничения дорожного движения могут не допускать на отдельные участки местности и объекты.
Как сообщалось ранее, 24 февраля в Киеве запланирован саммит с участием официальных представителей стран-партнеров и европейских чиновников по случаю третьей годовщины широкомасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.
Напомним также, вчера руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов высказал мнение, что РФ может готовить масштабный ракетный удар по территории Украины в третью годовщину полномасштабного вторжения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.