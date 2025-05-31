У Києві сьогодні обмежать рух на двох вулицях: названо адреси та час

Сьогодні, 31 травня, частково обмежать рух транспорту на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича у Києві. Вони діятимуть у період з 8:00 до 20:00.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

У "Київавтодорі" зазначають, що ремонт триватиме за умови сприятливої погоди. Комунальна корпорація просить водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту та вибачається за тимчасові незручності.

Схема обмеження руху у Києві від вулиці Академіка Возіанова до вулиці Очаківської 31 травня (інфографіка: КК "Київавтодор")

Дорожники проводитимуть ремонт проїжджої частини на ділянці від вулиці Академіка Возіанова до вулиці Очаківської. Роботи виконуватимуть поетапно - повне перекриття руху не передбачене.

Нагадаємо, у Києві з 22 травня до 10 червня частково обмежили рух транспорту на вулиці Будіндустрії через ремонт дороги. Також з 21 травня до 15 липня частково обмежили рух на вулиці Віктора Некрасова через ремонт дороги. Роботи проводять поетапно, проїзд не перекриватимуть повністю.

Також ми розповідали, що у Києві з 5 квітня 2025 року до квітня 2026 року повністю перекриють рух на частині проспекту Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Обмеження стосуватимуться транспорту та пішоходів. Запроваджено тимчасові маршрути громадського транспорту.

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