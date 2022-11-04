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У Києві сьогодні будуть екстрені відключення світла. Графіки не працюють

Фото: у Києві сьогодні заплановані екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві сьогодні, 4 листопада, будуть аварійні відключення електроенергії. Опубліковані раніше графіки не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чат-бота YASNO.

"Увага! За вказівками "Укренерго" в усіх районах Києва 4.11 будуть екстрені аварійні відключення. Графіки відключень наразі неактуальні", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Києві заплановані екстрені відключення світла (скриншот Telegram)

Нагадаємо, станом на ранок у Києві без світла залишаються 450 000 квартир. Мер столиці Віталій Кличко закликав жителів максимально економити електроенергію.

Також зазначимо, що в Україні продовжуються відключення світла. Сьогодні у 10 областях будуть застосовані планові відключення.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергія