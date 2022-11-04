В Киеве сегодня будут экстренные отключения света. Графики не работают

В Киеве сегодня, 4 ноября, будут аварийные отключения электроэнергии. Опубликованные ранее графики не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чат-бота YASNO.

"Внимание! По указаниям "Укрэнерго" во всех районах Киева 4.11 будут экстренные аварийные отключения. Графики отключений пока неактуальны", - говорится в сообщении.

Напомним, на утро в Киеве без света остаются 450 000 квартир. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей максимально экономить электроэнергию.

Также отметим, что в Украине продолжаются отключения света. Сегодня в 10 областях будут применены плановые отключения.

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