У Києві "собаки-бійці" і кінологи встановили рекорд України: як пройшов перший K9-забіг

Головне: У Києві на Трухановому острові провели перший військовий K9-забіг " DRYLAND CANICROSS".

DRYLAND CANICROSS". Під час змагань було зафіксовано рекорд України за найкращий час подолання дистанції 1000 метрів.

за найкращий час подолання дистанції 1000 метрів. У заході взяли участь 30 представників, зокрема Сил безпеки та оборони з найкращими службовими собаками.

зокрема Сил безпеки та оборони з найкращими службовими собаками. Мета події - популяризація службової кінології та демонстрація високого рівня підготовки чотирилапих бійців.

та демонстрація високого рівня підготовки чотирилапих бійців. Організатори планують зробити такий забіг щорічним для відзначення важливості кінологічних підрозділів.

K9-забіг DRYLAND CANICROSS

У заході взяли участь 30 представників із різних силових відомств, зокрема Сили безпеки та оборони, найкращі службові собаки та провідні кінологічні пари України.

"У траншеї всі однакові: і пес, і стрілок. Собака - це не друг, це наша бойова родина, яка допомагає виконувати завдання", - заявив на відкритті заходу Сергій Чуб, батько полеглого Героя України Олександра Чуба.

Метою забігу є популяризація службової кінології та демонстрація високого рівня підготовки чотирилапих бійців. Подія підкреслює критичну важливість кінологічних підрозділів у забезпеченні безпеки та обороноздатності нашої держави.

У Києві пройшов перший військовий K9-забігу DRYLAND CANICROSS (фото РБК-Україна)

Фіксація рекорду України

Головною подією заходу стала офіційна фіксація рекорду України в категорії: "Найкращий зафіксований час подолання дистанції 1000 метрів у військовому K9-забігу DRYLAND CANICROSS".

"В Україні зараз непрості часи, але життя триває. І саме такі заходи наближають нашу державу і всіх нас до перемоги, яка, я сподіваюсь, вже буде скоро", - зазначив представник Книги рекордів України.

Результати змагань:

1 місце (3,56 хв): спортсмен від СБУ та пес "Барс".

2 місце (4,06 хв): Максим Мережко (НГУ) та собака "Інді".

3 місце (4,07 хв): Богдан Вдовик (НГУ) та собака "Конор".

"Перемога була неочікуваною, бо не було часу на підготовку. Але, дивлячись на результати, бачу, що всі хлопці у гарній формі. Приємно, що ціниться наша служба. Важко не було, готовий до більших дистанцій, це був наш перший забіг", - розповів переможець-учасник під номером "7".

Переможці забігу - представник СБУ та службовий собака "Барс" (фото РБК-Україна)

Чотирилапі спортсмени-бійці та їхні завдання

Учасники змагань розповіли, що їхні собаки - це не просто друзі, а професійні бійці, які виконують найскладніші завдання.

"Собака Кайман - штурмовик. Перед завданням ми кріпимо йому спеціальну камеру й запускаємо на штурм. Він навчений на запах людини, тож заходить на об'єкт, знаходить її, а якщо треба - атакує. Ми все можемо спостерігати через відео", - розповів представник ССО СБУ, який брав участь у забігу під номером "8".

Серед учасниць голландська вівчарка Харлі, яка служить у ГУР.

"Вона шукає вибухівку, для неї це небезпечно. Переважно працюємо в тилу. Зараз на лінії фронту собак менше задіюють, бо через дрони для них величезні ризики", - поділився учасник під номером "3", представник ГУР із позивним "Япончик".

Харлі та представник ГУР із позивним "Япончик" (фото: РБК-Україна)

Як готують бойових собак

"Бойових" собак в Україні готують до пошуку вибухівки, наркотичних речовин та загиблих людей. Також - до штурмових операцій, де вони працюють у парі з кінологом, використовуючи спеціальні камери.

Через активне використання дронів на фронті, собак частіше задіюють у тилу або на блокпостах, щоб мінімізувати загрози для них.

"Через війну кількість підготовлених службових собак суттєво скоротилася. Якщо до 2022 року в Україні налічувалися тисячі підготовлених тварин, то сьогодні їх кількість значно менша, а підготовка - тривалий процес, що потребує постійних тренувань. Собака, яка шукає вибухівку, тренується впродовж усього життя, це 3-4 тренування на тиждень", - каже представник Спілки ветеранів DOG "ARM" із позивним "Тор".

За його словами, найчастіше для бойових операцій тренують голландських та німецьких вівчарок. Їх купують в українських розплідниках.

Бойових собак готують на різні завдання (фото: РБК-Україна)

Майбутнє службової кінології в Україні

Організатори запевнили, що цей забіг стане щорічним, а вже восени планують залучати до змагань і цивільних.

"Коли людина готується тривалий час, їй хочеться показати результат. А коли це бачить вся країна - це максимальна похвала", - підсумував "Тор".

Попри складні умови та ризики для життя, фахівці наголошують: службова кінологія залишається надважливим компонентом оборони держави, а подібні змагання - найкращий спосіб відзначити працю кінологів та їхніх чотирилапих партнерів.

"Ми хочемо запустити програму Military Working Dog - це міжнародна програма, в якій змагаються військові всіх країн НАТО", - підкреслив Тор.