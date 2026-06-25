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В Киеве "собаки-бойцы" и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забег

16:20 25.06.2026 Чт
5 мин
Победителями стали представитель СБУ со служебной собакой "Барсом"
aimg Василина Копытко
Мероприятие прошло на Трухановом острове в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киеве прошел первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS. Участники сил безопасности и обороны Украины вместе со своими собаками соревновались в скорости на дистанции 1000 метров. Лучший результат внесли в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Главное:

  • В Киеве на Трухановом острове провели первый военный K9-забег " DRYLAND CANICROSS".
  • В ходе соревнований был зафиксирован рекорд Украины за лучшее время преодоления дистанции 1000 метров.
  • В мероприятии приняли участие 30 представителей, в том числе Сил безопасности и обороны с лучшими служебными собаками.
  • Цель забега - популяризация служебной кинологии и демонстрация высокого уровня подготовки четырехлапых бойцов.
  • Организаторы планируют сделать забег ежегодным для празднования важности кинологических подразделений.

K9-забег DRYLAND CANICROSS

В мероприятии приняли участие 30 представителей из разных силовых ведомств, в том числе Силы безопасности и обороны, лучшие служебные собаки и ведущие кинологические пары Украины.

"У траншеи все одинаковые: и пес, и стрелок. Собака - это не друг, это наша боевая семья, которая помогает выполнять задачи", - заявил на открытии мероприятия Сергей Чуб, отец погибшего Героя Украины Александра Чуба.

Целью забега является популяризация служебной кинологии и демонстрация высокого уровня подготовки четырехлапых бойцов. Событие подчеркивает критическую важность кинологических подразделений в обеспечении безопасности и обороноспособности нашего государства.

В Киеве прошел первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS (фото РБК-Украина)

Фиксация рекорда Украины

Главным событием мероприятия стала официальная фиксация рекорда Украины в категории: "Лучшее зафиксированное время преодоления дистанции 1000 метров в военном K9-забеге DRYLAND CANICROSS".

"В Украине сейчас непростые времена, но жизнь продолжается. И именно такие мероприятия приближают наше государство и всех нас к победе, которая, я надеюсь, уже скоро", - отметил представитель Книги рекордов Украины.

Результаты соревнований:

  • 1 место (3,56 мин): спортсмен от СБУ и пес "Барс".
  • 2 место (4,06 мин): Максим Мережко (НГУ) и собака "Инди".
  • 3 место (4,07 мин): Богдан Вдовик (НГУ) и собака "Конор".

"Победа была неожиданной, потому что не было времени на подготовку. Но, глядя на результаты, вижу, что все ребята в хорошей форме. Приятно, что ценится наша служба. Трудно не было, готов к большим дистанциям, это был наш первый забег", - рассказал победитель-участник под номером "7".

Победители забега - представитель СБУ и служебная собака "Барс" (фото РБК-Украина)

Четвероногие спортсмены-бойцы и их задачи

Участники соревнований рассказали, что их собаки - это не просто друзья, а профессиональные бойцы, выполняющие самые сложные задачи.

"Собака Кайман - штурмовик. Перед заданием мы крепим ей специальную камеру и запускаем на штурм. Он обучен на запах человека, поэтому заходит на объект, находит его, а если надо - атакует. Мы все можем наблюдать через видео", - рассказал представитель ССО СБУ, принимавший участие в забеге под номером "8".

Среди участниц голландская овчарка Харли, которая служит в ГУР.

"Она ищет взрывчатку, для нее это опасно. Преимущественно работаем в тылу. Сейчас на линии фронта собак меньше задействуют, потому что из-за дронов для них огромные риски", - поделился участник под номером "3", представитель ГУР с позывным "Япончик".

Харли и представитель ГУР с позывным "Япончик" (фото: РБК-Украина)

Как готовят боевых собак

"Боевых" собак в Украине готовят к поиску взрывчатки, наркотических веществ и погибших людей. Также - к штурмовым операциям, где они работают в паре с кинологом, используя специальные камеры.

Из-за активного использования дронов на фронте собак чаще задействуют в тылу или на блокпостах, чтобы минимизировать угрозы для них.

"Из-за войны количество подготовленных служебных собак существенно сократилось. Если к 2022 году в Украине насчитывались тысячи подготовленных животных, то сегодня их количество значительно меньше, а подготовка - длительный процесс, требующий постоянных тренировок. Собака, которая ищет взрывчатку, тренируется на протяжении всей жизни, это 3-4 тренировки в неделю", - говорит представитель Союза ветеранов DOG "ARM" с позывным "Тор".

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По его словам, чаще всего для боевых операций тренируют голландских и немецких овчарок. Их покупают в украинских питомниках.

Боевых собак готовят на разные задачи (фото: РБК-Украина)

Будущее служебной кинологии в Украине

Организаторы заверили, что этот забег станет ежегодным, а уже осенью планируют привлекать к соревнованиям и гражданским.

"Когда человек готовится длительное время, ему хочется показать результат. А когда это видит вся страна - это максимальная похвала", - подытожил "Тор".

Несмотря на сложные условия и риски для жизни, специалисты отмечают, что служебная кинология остается сверхважным компонентом обороны государства, а подобные соревнования - лучший способ отметить работу кинологов и их четырехлапых партнеров.

"Мы хотим запустить программу Military Working Dog - это международная программа, в которой соревнуются военные всех стран НАТО", - подчеркнул Тор.

Читайте также о том, что в апреле 2026-го в Киеве прошел самый масштабный турнир по каратэ времен полномасштабной войны. Соревнования Kyiv Open 2026 объединили более тысячи атлетов для поддержки спецподразделений ГУР МО.

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