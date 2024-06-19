У Києві скоїли замах на журналіста, а Італія передасть SAMP/T Україні: новини за 18 червня

Невідомий в Шевченківському районі столиці вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова. А Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакету військової допомоги
РБК-Україна зібрало головні новини за 18 червня.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, успішно завантажили електронний військово-обліковий документ вже 62 тисячі користувачів. Втім, QR-код попри оновлення у застосунку Резерв+, все ж з'явився не у всіх.
"Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями", - пояснила Черногоренко.
Як розповіли РБК-Україна джерела, минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Співрозмовники розповіли виданню, що на ці об'єкти "завітали" дрони СБУ, а місцеві всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі.
Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішного відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг.
Вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки.
Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.
Як вдалося з'ясувати РБК-Україна, невідомий в Шевченківському районі столиці вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який відомий своєю критикою влади Казахстану.
Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакету військової допомоги. Повний зміст пакету тримають у секреті, зазначив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.
За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати в полон українських військових і натомість вбивати їх шляхом обезголовлення.
"Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області", - додав Костін.
Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення, яке призначений представник повинен пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.
Візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї є актом відчаю. Це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру, підкреслив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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