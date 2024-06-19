В Киеве совершили покушение на журналиста, а Италия передаст SAMP/T Украине: новости за 18 июня

Неизвестный в Шевченковском районе столицы выстрелил в казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. А Италия предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи
РБК-Украина собрала главные новости за 18 июня.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, успешно загрузили электронный военно-учетный документ уже 62 тысяч пользователей. Впрочем, QR-код, несмотря на обновление в приложении Резерв+, все же появился не у всех.
"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет производиться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями", - пояснила Черногоренко.
Как рассказали РБК-Украина источники, минувшая ночь показалась максимально взрывной для ростовских нефтебаз "Азовская" и "Азовнефтепродукт", в общей сложности насчитывающих 22 резервуара с топливом. Собеседники рассказали изданию, что эти объекты "посетили" дроны СБУ, а местные всю ночь считали взрывы и жаловались, что очередной дрон долетел до цели.
Особенно шумно было в районе железнодорожной станции и у порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы. После успешной отработки дронов СБУ на объектах начались мощные пожары.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг.
Уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат "Действия" на сумму 908 грн на электронные /бумажные/аудиальные/ для лиц с нарушением зрения книги.
Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на улице Ярмолы в Шевченковском районе. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранения не получила.
Как удалось выяснить РБК-Украина, неизвестный в Шевченковском районе столицы выстрелил в казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, известного своей критикой властей Казахстана.
Италия предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Полное содержание пакета содержатся в секрете, отметил глава МИД Италии Антонио Таяни.
По словам генпрокурора Андрея Костина, Украина получила информацию, что российские командиры приказали своим солдатам не брать в плен украинских военных и убивать их путем обезглавления.
"Факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - добавил Костин.
Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.
Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею - акт отчаяния. Это должно вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.