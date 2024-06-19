В Киеве совершили покушение на журналиста, а Италия передаст SAMP/T Украине: новости за 18 июня

Война России против Украины: последние новости

Силы ПВО в ночь на 18 июня сбили все 10 дронов-камикадзе "Шахед", которыми россияне атаковали Украину.

Российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области. Это создает угрозу одному из основных путей поставок Сил обороны на востоке.

QR-код у Резерв+ пока появился не у всех. В Минобороны объяснили почему

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, успешно загрузили электронный военно-учетный документ уже 62 тысяч пользователей. Впрочем, QR-код, несмотря на обновление в приложении Резерв+, все же появился не у всех.

"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет производиться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями", - пояснила Черногоренко.

Атака дронов по нефтебазам в Ростовской области является спецоперацией СБУ.

Как рассказали РБК-Украина источники, минувшая ночь показалась максимально взрывной для ростовских нефтебаз "Азовская" и "Азовнефтепродукт", в общей сложности насчитывающих 22 резервуара с топливом. Собеседники рассказали изданию, что эти объекты "посетили" дроны СБУ, а местные всю ночь считали взрывы и жаловались, что очередной дрон долетел до цели.

Особенно шумно было в районе железнодорожной станции и у порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы. После успешной отработки дронов СБУ на объектах начались мощные пожары.

Все украинцы получат по 900 гривен на покупку книг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг.

Уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат "Действия" на сумму 908 грн на электронные /бумажные/аудиальные/ для лиц с нарушением зрения книги.

В Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в авто и скрылся, нападающего ищут

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на улице Ярмолы в Шевченковском районе. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранения не получила.

Как удалось выяснить РБК-Украина, неизвестный в Шевченковском районе столицы выстрелил в казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, известного своей критикой властей Казахстана.

Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета, остальное содержание - секрет

Италия предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Полное содержание пакета содержатся в секрете, отметил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Оккупанты обезглавили украинского защитника в Донецкой области, - Костин

По словам генпрокурора Андрея Костина, Украина получила информацию, что российские командиры приказали своим солдатам не брать в плен украинских военных и убивать их путем обезглавления.

"Факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - добавил Костин.

Какое удостоверение должно предъявить лицо, вручающее повестку: Кабмин утвердил форму

Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

У Байдена выразили обеспокоенность по поводу визита Путина в КНДР и назвали это признаком отчаяния

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею - акт отчаяния. Это должно вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.