У Києві скоїли замах на журналіста, а Італія передасть SAMP/T Україні: новини за 18 червня

Невідомий в Шевченківському районі столиці вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова. А Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакету військової допомоги

Війна Росії проти України: останні новини

Сили ППО в ніч на 18 червня збили всі 10 дронів-камікадзе "Шахед", якими росіяни атакували Україну.

Російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, успішно завантажили електронний військово-обліковий документ вже 62 тисячі користувачів. Втім, QR-код попри оновлення у застосунку Резерв+, все ж з'явився не у всіх.

"Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями", - пояснила Черногоренко.

Атака дронів по нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ

Як розповіли РБК-Україна джерела, минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Співрозмовники розповіли виданню, що на ці об'єкти "завітали" дрони СБУ, а місцеві всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі.

Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішного відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

Усі українці отримають по 900 гривень на придбання книжок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг.

Вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки.

У Києві невідомий вистрілив у чоловіка в авто і втік, нападника шукають

Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Як вдалося з'ясувати РБК-Україна, невідомий в Шевченківському районі столиці вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який відомий своєю критикою влади Казахстану.

Італія передасть SAMP/T Україні в рамках нового пакету, решта змісту - секрет

Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакету військової допомоги. Повний зміст пакету тримають у секреті, зазначив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Окупанти обезголовили українського захисника в Донецькій області, - Костін

За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати в полон українських військових і натомість вбивати їх шляхом обезголовлення.

"Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області", - додав Костін.

Яке посвідчення має пред'явити особа, яка вручає повістку: Кабмін затвердив форму

Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення, яке призначений представник повинен пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

У Байдена висловили занепокоєння через візит Путіна до КНДР і назвали це ознакою відчаю

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї є актом відчаю. Це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру, підкреслив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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