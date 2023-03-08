У Києві просять скоротити комендантську годину: у КМВА відповіли

У петиції закликається скоротити тривалість комендантської години у Києві з 00:00 до 05:00, зараз вона починається о 23:00. За словами автора, наразі більшість працівників не мають змоги вчасно потрапляти додому. При цьому він пропонує у разі не скорочення комендантської години - збільшити час руху громадського транспорту.

Петиція вже набрала понад 6000 підписів, цієї кількості достатньо для того, щоб посадовці розглянули її.

Однак за словами керівника КМВА Сергія Попка, визначена тривалість комендантської години наразі не зміниться. Це пов'язано з наявними вимогами безпеки громадян, а також зі сприянням виконанню бойових чи службових завдань ЗСУ та правоохоронців.

Він зауважив, що у КМВА регулярно переглядають доцільність тривалості комендантської години. Однак скоротити її можна буде лише після того, як військові отримають для цього всі підстави. Це гарантія безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

"Прошу всіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим - то це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде дотримуватися визначеної комендантської години - ми будемо це робити. Для вашого ж блага", - наголошує начальник КМВА.