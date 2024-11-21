У Києві скасують відключення електроенергії для споживачів, - КМВА

"Поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попереджає, що ситуація може змінитися, і у разі потреби місто повернеться до відключень електроенергії за графіками.

Киян закликають уважно слідкувати за офіційними повідомленнями та бути готовими до можливих змін.

Оновлено

У КМВА уточнили, що аварійні відключення електроенергії у Києві скасовані.

"Енергетики переходять на погодинні відключення. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 9:07

При цьому ДТЕК оновив графіки відключення світла у Києві та області.

"За вказівкою "Укренерго" до 11:00 додалась +1 черга відключень", - йдеться у повідомленні.