В Киеве отменят отключения электроэнергии для потребителей, - КГВА

"Текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупреждает, что ситуация может измениться, и в случае необходимости город вернется к отключениям электроэнергии по графикам.

Киевлян призывают внимательно следить за официальными сообщениями и быть готовыми к возможным изменениям.

Обновлено

В КГВА уточнили, что аварийные отключения электроэнергии в Киеве отменены.

"Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями", - говорится в сообщении.

Обновлено 9:07

При этом ДТЭК обновил графики отключения света в Киеве и области.

"По указанию "Укрэнерго" до 11:00 добавилась +1 очередь отключений", - говорится в сообщении.