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В Києві сильний вітер валить дерева, є травмовані та загиблий

Фото: в Києві сильний вітер валить дерева, є травмовані та загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві внаслідок сильного вітру зафіксовано кілька випадків травмування людей. На жаль, є також й загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Шевченківський район 

Внаслідок падіння гілок жінка отримала травму хребта. Її госпіталізували до лікарні. 

Також Шевченківському районі одне з дерев впало на людину. Лікарі намагались реанімувати чоловіка, але він помер від отриманих важких травм. 

Зокрема є інформація про падіння дерева на кіоск на вулиці Відрадний. На момент інциденту в будівлі перебували люди. 

Берестейський проспект 

На автомобіль впало дерево. Людина, яка перебувала в транспортному засобі, відмовилась від госпіталізації. 

Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок: 

  • "Київзеленбуд" - 0442724018
  • гаряча лінія рятувальників - 101 або 0444303713

У разі травмування телефонуйте за номером 103.

Варто додати, що оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" чергують цілодобово. Цивільних закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.  

Також дізнатись про інші наслідки негоди в Києві можна за посиланням

Додамо, що синоптики попереджали про дощі та шквали в частині північних, західних та східних областей України. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с, а на заході України - до 30 м/с.

Можливі відключення світла 

Як стверджують в ДТЕК, у Києві внаслідок сильних поривів вітру, можливі відключення світла. 

"Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", - додали в КМДА. 

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