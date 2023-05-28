ua ru
Вс, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве силы ПВО сбили более 20 дронов, но идет вторая волна

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 мая 2023 02:47
В Киеве силы ПВО сбили более 20 дронов, но идет вторая волна Фото: украинский военный (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве во время вражеской атаки ударными дронами украинские военные сбили более 20 воздушных целей противника. Однако ожидается вторая волна "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Силы ПВО уничтожили уже более 20 двигавшихся на Киев БПЛА. Но на столицу идет новая волна дронов", - отмечает он.

Также мер призывает горожан оставаться в укрытиях.

"Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", - пишет он.

Впоследствии Кличко сообщил о группах вражеских БПЛА, что двигаются в сторону Киева сразу по нескольким направлениям.

Ночная атака дронов на Киев

Этой ночью в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские воздушные цели - вражеские дроны.

В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома в Печерском районе столицы. Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки есть один погибший, еще трое пострадавших. Как сообщил мэр Киева Кличко, в Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет, погиб 41-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев атака дронов
NEWS
Атака дронов на Киев: что известно о последствиях на данный момент
Атака дронов на Киев: что известно о последствиях на данный момент
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром