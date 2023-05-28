В Киеве силы ПВО сбили более 20 дронов, но идет вторая волна

В Киеве во время вражеской атаки ударными дронами украинские военные сбили более 20 воздушных целей противника. Однако ожидается вторая волна "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

"Силы ПВО уничтожили уже более 20 двигавшихся на Киев БПЛА. Но на столицу идет новая волна дронов", - отмечает он.

Также мер призывает горожан оставаться в укрытиях.

"Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", - пишет он.

Впоследствии Кличко сообщил о группах вражеских БПЛА, что двигаются в сторону Киева сразу по нескольким направлениям.

Ночная атака дронов на Киев

Этой ночью в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские воздушные цели - вражеские дроны.

В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома в Печерском районе столицы. Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки есть один погибший, еще трое пострадавших. Как сообщил мэр Киева Кличко, в Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет, погиб 41-летний мужчина.