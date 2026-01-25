У Києві на "Шулявці" сталася пожежа на проспекті (фото)

За попередніми даними, пожежа трапилась неподалік метро "Шулявська" близько 19:20. На фото з місця події видно, що вогонь майже повністю охопив авто, а на самому проспекті виник затор.

Як розповів у коментарі РБК-Україна речник столичної ДСНС Павло Петров, попередньо, обійшлось без постраждалих.

"Пожежу вже ліквідували, ліквідація тривала близько 35 хвилин", - уточнили у ДСНС.