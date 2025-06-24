У Києві школярам скасовують безкоштовний проїзд на літо: як отримати знижку

Раніше РБК-Україна писало, що з початку 2025 року у багатьох обласних центрах України підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті. Найдорожче - у Львові (до 25 грн готівкою). Водночас у деяких містах ціни залишилися незмінними, а в Харкові проїзд узагалі безкоштовний.

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