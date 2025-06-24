В Киеве школьникам отменяют бесплатный проезд на лето: как получить скидку

Ранее РБК-Украина писало, что с начала 2025 года во многих областных центрах Украины повысили тарифы на проезд в общественном транспорте. Дороже всего - во Львове (до 25 грн наличными). В то же время в некоторых городах цены остались неизменными, а в Харькове проезд вообще бесплатный.

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