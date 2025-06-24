У Києві школярам скасовують безкоштовний проїзд на літо: як отримати знижку
З 1 липня до 31 серпня учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безоплатний проїзд, як і раніше, діє лише під час навчального року - з 1 вересня до 1 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Які пільги залишаються
Протягом літа учні можуть скористатися пільговими проїзними з 75% знижкою. Їх можна придбати:
- у додатку "Київ Цифровий",
- у терміналах самообслуговування,
- на сайті КП "ГІОЦ",
- у додатку EasyPay,
- у касах метрополітену ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна").
Вартість проїзних для учнів денної форми:
- 325 гривень - без обмеження поїздок на місяць;
- 162 гривні і 50 копійок - без обмеження на другу половину місяця;
- 72, гривні і 50 копійок - 46 поїздок;
- 97 гривень і 50 копійок 62 поїздки;
- 143 гривні 75 копійок - 92 поїздки;
- 192 гривні і 50 копійок -124 поїздки.
Також учні можуть придбати разові поїздки з учнівською карткою, але без знижки.
У літній період право безкоштовного проїзду також втрачають курсанти вищих військових навчальних закладів. Їхні пільги діють лише під час навчального року.
Раніше РБК-Україна писало, що з початку 2025 року у багатьох обласних центрах України підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті. Найдорожче - у Львові (до 25 грн готівкою). Водночас у деяких містах ціни залишилися незмінними, а в Харкові проїзд узагалі безкоштовний.
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