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У Києві школярам скасовують безкоштовний проїзд на літо: як отримати знижку

Вівторок 24 червня 2025 06:40
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У Києві школярам скасовують безкоштовний проїзд на літо: як отримати знижку Фото: У Києві школярам скасовують безкоштовний проїзд на літо (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 липня до 31 серпня учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безоплатний проїзд, як і раніше, діє лише під час навчального року - з 1 вересня до 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Які пільги залишаються

Протягом літа учні можуть скористатися пільговими проїзними з 75% знижкою. Їх можна придбати:

  • у додатку "Київ Цифровий",
  • у терміналах самообслуговування,
  • на сайті КП "ГІОЦ",
  • у додатку EasyPay,
  • у касах метрополітену ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна").

Вартість проїзних для учнів денної форми:

  • 325 гривень - без обмеження поїздок на місяць;
  • 162 гривні і 50 копійок - без обмеження на другу половину місяця;
  • 72, гривні і 50 копійок - 46 поїздок;
  • 97 гривень і 50 копійок 62 поїздки;
  • 143 гривні 75 копійок - 92 поїздки;
  • 192 гривні і 50 копійок -124 поїздки.

Також учні можуть придбати разові поїздки з учнівською карткою, але без знижки.

У літній період право безкоштовного проїзду також втрачають курсанти вищих військових навчальних закладів. Їхні пільги діють лише під час навчального року.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку 2025 року у багатьох обласних центрах України підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті. Найдорожче - у Львові (до 25 грн готівкою). Водночас у деяких містах ціни залишилися незмінними, а в Харкові проїзд узагалі безкоштовний.

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