У Києві школярам скасовують безкоштовний проїзд на літо: як отримати знижку

З 1 липня до 31 серпня учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безоплатний проїзд, як і раніше, діє лише під час навчального року - з 1 вересня до 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

У літній період право безкоштовного проїзду також втрачають курсанти вищих військових навчальних закладів. Їхні пільги діють лише під час навчального року.

Також учні можуть придбати разові поїздки з учнівською карткою, але без знижки.

Протягом літа учні можуть скористатися пільговими проїзними з 75% знижкою. Їх можна придбати:

Раніше РБК-Україна писало, що з початку 2025 року у багатьох обласних центрах України підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті. Найдорожче - у Львові (до 25 грн готівкою). Водночас у деяких містах ціни залишилися незмінними, а в Харкові проїзд узагалі безкоштовний.

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