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В Киеве школьникам отменяют бесплатный проезд на лето: как получить скидку

Вторник 24 июня 2025 06:40
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В Киеве школьникам отменяют бесплатный проезд на лето: как получить скидку Фото: В Киеве школьникам отменяют бесплатный проезд на лето (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 июля по 31 августа ученики столичных школ будут платить за проезд в общественном транспорте на общих основаниях. Бесплатный проезд, как и раньше, действует только во время учебного года - с 1 сентября до 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Какие льготы остаются

В течение лета ученики могут воспользоваться льготными проездными с 75% скидкой. Их можно приобрести:

  • в приложении "Киев Цифровой",
  • в терминалах самообслуживания,
  • на сайте КП "ГИВЦ",
  • в приложении EasyPay,
  • в кассах метрополитена ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная").

Стоимость проездных для учащихся дневной формы:

  • 325 гривен - без ограничения поездок в месяц;
  • 162 гривны и 50 копеек - без ограничения на вторую половину месяца;
  • 72, гривны и 50 копеек - 46 поездок;
  • 97 гривен и 50 копеек 62 поездки;
  • 143 гривны 75 копеек - 92 поездки;
  • 192 гривны и 50 копеек -124 поездки.

Также ученики могут приобрести разовые поездки с ученической карточкой, но без скидки.

В летний период право бесплатного проезда также теряют курсанты высших военных учебных заведений. Их льготы действуют только во время учебного года.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала 2025 года во многих областных центрах Украины повысили тарифы на проезд в общественном транспорте. Дороже всего - во Львове (до 25 грн наличными). В то же время в некоторых городах цены остались неизменными, а в Харькове проезд вообще бесплатный.

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