В Киеве школьникам отменяют бесплатный проезд на лето: как получить скидку
С 1 июля по 31 августа ученики столичных школ будут платить за проезд в общественном транспорте на общих основаниях. Бесплатный проезд, как и раньше, действует только во время учебного года - с 1 сентября до 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Какие льготы остаются
В течение лета ученики могут воспользоваться льготными проездными с 75% скидкой. Их можно приобрести:
- в приложении "Киев Цифровой",
- в терминалах самообслуживания,
- на сайте КП "ГИВЦ",
- в приложении EasyPay,
- в кассах метрополитена ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная").
Стоимость проездных для учащихся дневной формы:
- 325 гривен - без ограничения поездок в месяц;
- 162 гривны и 50 копеек - без ограничения на вторую половину месяца;
- 72, гривны и 50 копеек - 46 поездок;
- 97 гривен и 50 копеек 62 поездки;
- 143 гривны 75 копеек - 92 поездки;
- 192 гривны и 50 копеек -124 поездки.
Также ученики могут приобрести разовые поездки с ученической карточкой, но без скидки.
В летний период право бесплатного проезда также теряют курсанты высших военных учебных заведений. Их льготы действуют только во время учебного года.
Ранее РБК-Украина писало, что с начала 2025 года во многих областных центрах Украины повысили тарифы на проезд в общественном транспорте. Дороже всего - во Львове (до 25 грн наличными). В то же время в некоторых городах цены остались неизменными, а в Харькове проезд вообще бесплатный.
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