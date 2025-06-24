В Киеве школьникам отменяют бесплатный проезд на лето: как получить скидку

С 1 июля по 31 августа ученики столичных школ будут платить за проезд в общественном транспорте на общих основаниях. Бесплатный проезд, как и раньше, действует только во время учебного года - с 1 сентября до 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

В летний период право бесплатного проезда также теряют курсанты высших военных учебных заведений. Их льготы действуют только во время учебного года.

Также ученики могут приобрести разовые поездки с ученической карточкой, но без скидки.

В течение лета ученики могут воспользоваться льготными проездными с 75% скидкой. Их можно приобрести:

Ранее РБК-Украина писало, что с начала 2025 года во многих областных центрах Украины повысили тарифы на проезд в общественном транспорте. Дороже всего - во Львове (до 25 грн наличными). В то же время в некоторых городах цены остались неизменными, а в Харькове проезд вообще бесплатный.

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