У Києві щось вибухнуло у смітнику: постраждали люди

Вибухи в Україні

Зауважимо, що раніше сьогодні в Київській області пролунав вибух, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Як пізніше стало відомо, вибух був спричинений вибухом гранати. А поліція вже затримала чоловіка, який її підірвав.

Крім того, наприкінці минулого місяця у Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету. Тоді від вибуху було зафіксовано відразу шість звернень за медичною допомогою.

Водночас, за кілька днів до цього в Оболонському районі Києва стався вибух біля житлового будинку.

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