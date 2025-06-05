В Киеве что-то взорвалось в мусорнике: пострадали люди

Взрывы в Украине

Заметим, что ранее сегодня в Киевской области прогремел взрыв, в результате чего ранения получили три человека.

Как позже стало известно, взрыв был вызван взрывом гранаты. А полиция уже задержала мужчину, который ее взорвал.

Кроме того, в конце прошлого месяца в Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета. Тогда от взрыва было зафиксировано сразу шесть обращений за медицинской помощью.

В то же время, за несколько дней до этого в Оболонском районе Киева произошел взрыв возле жилого дома.

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