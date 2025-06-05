RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве что-то взорвалось в мусорнике: пострадали люди

Фото: в Киеве что-то взорвалось в мусорнике (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Карина Левицкая

В Дарницком районе столицы что-то взорвалось в мусорнике. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По предварительной информации правоохранителей, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета. В результате травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо, а также охранник дома.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента", - отметили в полиции.

Взрывы в Украине

Заметим, что ранее сегодня в Киевской области прогремел взрыв, в результате чего ранения получили три человека.

Как позже стало известно, взрыв был вызван взрывом гранаты. А полиция уже задержала мужчину, который ее взорвал.

Кроме того, в конце прошлого месяца в Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета. Тогда от взрыва было зафиксировано сразу шесть обращений за медицинской помощью.

В то же время, за несколько дней до этого в Оболонском районе Киева произошел взрыв возле жилого дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрыв