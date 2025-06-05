У Києві щось вибухнуло у смітнику: постраждали люди
У Дарницькому районі столиці щось вибухнуло в смітнику. В результаті інциденту постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
За попередньою інформацією правоохоронців, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету. Як наслідок травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз, а також охоронець будинку.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.
"Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту", - наголосили в поліції.
Вибухи в Україні
Зауважимо, що раніше сьогодні в Київській області пролунав вибух, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
Як пізніше стало відомо, вибух був спричинений вибухом гранати. А поліція вже затримала чоловіка, який її підірвав.
Крім того, наприкінці минулого місяця у Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету. Тоді від вибуху було зафіксовано відразу шість звернень за медичною допомогою.
Водночас, за кілька днів до цього в Оболонському районі Києва стався вибух біля житлового будинку.
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