У Києві щось вибухнуло у смітнику: постраждали люди

У Дарницькому районі столиці щось вибухнуло в смітнику. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

За попередньою інформацією правоохоронців, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету. Як наслідок травми отримав місцевий мешканець , який в цей час проходив повз, а також охоронець будинку .

Вибухи в Україні

Зауважимо, що раніше сьогодні в Київській області пролунав вибух, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Як пізніше стало відомо, вибух був спричинений вибухом гранати. А поліція вже затримала чоловіка, який її підірвав.

Крім того, наприкінці минулого місяця у Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету. Тоді від вибуху було зафіксовано відразу шість звернень за медичною допомогою.

Водночас, за кілька днів до цього в Оболонському районі Києва стався вибух біля житлового будинку.

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