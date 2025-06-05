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У Києві щось вибухнуло у смітнику: постраждали люди

Київ, Четвер 05 червня 2025 16:21
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У Києві щось вибухнуло у смітнику: постраждали люди Фото: у Києві щось вибухнуло у смітнику (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Каріна Левицька

У Дарницькому районі столиці щось вибухнуло в смітнику. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією правоохоронців, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету. Як наслідок травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз, а також охоронець будинку.

У Києві щось вибухнуло у смітнику: постраждали люди

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

"Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту", - наголосили в поліції.

Вибухи в Україні

Зауважимо, що раніше сьогодні в Київській області пролунав вибух, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Як пізніше стало відомо, вибух був спричинений вибухом гранати. А поліція вже затримала чоловіка, який її підірвав.

Крім того, наприкінці минулого місяця у Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету. Тоді від вибуху було зафіксовано відразу шість звернень за медичною допомогою.

Водночас, за кілька днів до цього в Оболонському районі Києва стався вибух біля житлового будинку.

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