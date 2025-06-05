В Киеве что-то взорвалось в мусорнике: пострадали люди
В Дарницком районе столицы что-то взорвалось в мусорнике. В результате инцидента пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
По предварительной информации правоохранителей, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета. В результате травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо, а также охранник дома.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники.
"Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента", - отметили в полиции.
Взрывы в Украине
Заметим, что ранее сегодня в Киевской области прогремел взрыв, в результате чего ранения получили три человека.
Как позже стало известно, взрыв был вызван взрывом гранаты. А полиция уже задержала мужчину, который ее взорвал.
Кроме того, в конце прошлого месяца в Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета. Тогда от взрыва было зафиксировано сразу шесть обращений за медицинской помощью.
В то же время, за несколько дней до этого в Оболонском районе Киева произошел взрыв возле жилого дома.
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