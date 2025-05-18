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У Києві ще в одному районі зафіксували наслідки атаки дронів

Ілюстративне фото: ще в одному районі Києва зафіксували наслідки атаки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на неділю, 18 травня, завдала масованої дронової атаки по території України. Ще в одному районі Києва було зафіксовано наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

За даними влади, внаслідок російської атаки на Київ, станом на 08:10, було виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі.

"Без пожежі та потерпілих. На місці працюють служби", - сказано у повідомленні.

Інші наслідки

Раніше повідомлялось, що у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків збитого ворожого безпілотника. У КМВА уточнили, що обійшлося без пожежі та потерпілих. Зараз на місці події працюють фахівці.

Проблеми з транспортом

Варто зауважити, що станом на 08:45 у Києві все ще оголошено повітряну тривогу. Через це мешканці та гості столиці зіштовхнулись з проблемами у пересуванні. Зокрема, на деяких станціях метро помічено значні черги.

Рекордна атака дронів

Вдень суботи, 18 травня, російська армія почала атакувати територію України ударними дронами. За даними Повітряних сил, росіяни запускали безпілотники типу "Шахед" з різних напрямків.

Близько 03:00 неділі, 18 травня, сигнал тривоги було оголошено у Києві. Також у столиці було чути звуки вибухів. Варто зауважити, що станом на 08:45 у Києві все ще оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили, що у ніч на 18 травня Росія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши 273 безпілотники, зокрема ударні Shahed і дрони-імітатори.

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Війна в УкраїніАтака дронів