У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів: яка причина

Зазначається, що угрупування сил і засобів оборони Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування для підвищення рівня навичок.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", - йдеться у повідомленні.

Головне завдання таких навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення безпеки у випадку загострення ситуації.

КМВА наголосила, що такі тренування будуть і надалі системно проводитися у Києві.

"Вони потрібні, аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання - захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", - додали у військовій адміністрації.

Фото: у Києві системно проводять навчання (t.me/VA_Kyiv)