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У Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву: все зі світлом, а частина – з інтернетом

Фото: у Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві на 25 листопада розгорнули понад 400 пунктів обігріву. На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Пункти працюють щодня. Більшість із них обладнано у школах та інших установах соціальної сфери міста.

"Якщо у вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти до пункту обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де знаходяться бювети, де відкриті магазини та аптеки", - розповів мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, зазначається, що влада працює над тим, щоб у кожному пункті функціонував інтернет.

Нагадаємо, раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко прокоментував стан енергосистеми столиці. За його даними, зараз у Києві дуже мало потужностей.

Як повідомлялося, що в Києві даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

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Київ