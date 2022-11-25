У Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву: все зі світлом, а частина – з інтернетом

У Києві на 25 листопада розгорнули понад 400 пунктів обігріву. На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Пункти працюють щодня. Більшість із них обладнано у школах та інших установах соціальної сфери міста. "Якщо у вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти до пункту обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де знаходяться бювети, де відкриті магазини та аптеки", - розповів мер Києва Віталій Кличко. Крім того, зазначається, що влада працює над тим, щоб у кожному пункті функціонував інтернет.