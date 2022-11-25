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В Киеве развернули более 400 пунктов обогрева: все со светом, а часть - с интернетом

Фото: в Киеве развернули более 400 пунктов обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве на 25 ноября развернули более 400 пунктов обогрева. На всех локациях есть свет, также часть из них с интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Пункты работают каждый день. Большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы города.

"Если в вашем доме нет электроснабжения больше суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, отмечается, что власти работают над тем, чтобы в каждом пункте функционировал интернет.

Напомним, ранее генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко прокомментировал состояние энергосистемы столицы. По его данным, сейчас в Киеве очень мало мощностей.

Как сообщалось, что в Киеве будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

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Киев