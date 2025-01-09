У Києві розглядають декілька варіантів роботи транспорту під час тривоги, - КМВА

Як пояснив Ткаченко, Київ наразі є єдиним містом в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

За його словами, столиця й надалі залишатиметься постійно ціллю для ворога, у зв'язку з чим опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста. Один із них передбачає зупинку транспорту зонально при загрозах удару конкретними видами озброєння.

"Рішення має бути зваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян", - пояснив Ткаченко.

Голова КМВА додав, що дію комендантської години у Києві не переглядатимуть й загалом це питання не стоїть на порядку денному.

Робота громадського транспорту під час тривоги

Рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог було прийнято КМВА ще 1 серпня 2022-го. Зокрема у травні 2023-го Рада оборони Києва підтримала протокол, який зобов'язав комунальний транспорт зупинятися по тривозі, щоб пасажири могли покинути салон й пройти до укриття.

Вчора ж, 8 січня, стало відомо, що Рада оборони планує розглянути зміну режиму роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.