UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві розглядають декілька варіантів роботи транспорту під час тривоги, - КМВА

Ілюстративне фото: у Києві розглядають декілька варіантів роботи транспорту під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві розглядають декілька варіантів змін у протоколах безпеки для наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка в ефірі телемарафону.

Як пояснив Ткаченко, Київ наразі є єдиним містом в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

За його словами, столиця й надалі залишатиметься постійно ціллю для ворога, у зв'язку з чим опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста. Один із них передбачає зупинку транспорту зонально при загрозах удару конкретними видами озброєння.  

"Рішення має бути зваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян", - пояснив Ткаченко. 

Голова КМВА додав, що дію комендантської години у Києві не переглядатимуть й загалом це питання не стоїть на порядку денному. 

Робота громадського транспорту під час тривоги

Рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог було прийнято КМВА ще 1 серпня 2022-го. Зокрема у травні 2023-го Рада оборони Києва підтримала протокол, який зобов'язав комунальний транспорт зупинятися по тривозі, щоб пасажири могли покинути салон й пройти до укриття. 

Вчора ж, 8 січня, стало відомо, що Рада оборони планує розглянути зміну  режиму роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні