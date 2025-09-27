У Києві роздаватимуть гуманітарну допомогу біля Палацу "Україна"

У неділю, 28 вересня, у столиці відбудеться акція з роздачі гуманітарної допомоги для всіх, хто цього потребує. Акцію організовує ГО "Платформа громадської підтримки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів у Facebook .

Як йдеться на сторінці події, усім охочим безкоштовно надаватимуть продуктові набори.

Час проведення акції - з 12:00 до 14:00. Місце проведення - біля Палацу "Україна" (праворуч від будівлі палацу, біля автостоянки).

Організатори закликають мешканців міста не пропустити подію та стежити за анонсами наступних акцій у соцмережах: Instagram та Telegram.

Нагадаємо, громадська організація "Платформа громадської підтримки" надає безкоштовну юридичну, реабілітаційну та гуманітарну допомогу тим, хто її найбільш потребує.