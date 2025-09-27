В Киеве будут раздавать гуманитарную помощь возле Дворца "Украина"

В воскресенье, 28 сентября, в столице состоится акция по раздаче гуманитарной помощи для всех, кто в этом нуждается. Акцию организует ОО "Платформа общественной поддержки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов в Facebook .

Как говорится на странице события, всем желающим бесплатно будут предоставлять продуктовые наборы.

Время проведения акции - с 12:00 до 14:00. Место проведения - возле Дворца "Украина" (справа от здания дворца, возле автостоянки).

Организаторы призывают жителей города не пропустить событие и следить за анонсами следующих акций в соцсетях: Instagram и Telegram.

Напомним, общественная организация "Платформа общественной поддержки" предоставляет бесплатную юридическую, реабилитационную и гуманитарную помощь тем, кто в ней наиболее нуждается.