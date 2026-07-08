У Києві російський дрон вдарив поблизу газорозподільної станції

Станом на 08:30 у Києві тривали роботи з ліквідації пожеж у Святошинському та Деснянському районах. За наявною інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Крім того, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Через атаку без електропостачання залишилися тисячі споживачів, пошкоджено територію підприємства та гаражний кооператив. Постраждали троє людей.