У Києві російський дрон вдарив поблизу газорозподільної станції

В середу, 8 липня, російський дрон вибухнув у Києві поблизу газорозподільної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", - розповів він.
За словами Кличка, наразі екстрені служби прямують на місце вибуху.
Оновлено о 13:00
Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок вибуху ворожого дрона у Деснянському районі постраждали двоє осіб. Наразі вони госпіталізовані.
Нагадаємо, під час нічної атаки 8 липня українська протиповітряна оборона не змогла перехопити жодну з п'яти балістичних ракет "Іскандер", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Усі вони досягли своїх цілей на чотирьох різних локаціях. Загалом російські війська застосували два типи ракет та 169 ударних безпілотників, із яких 139 вдалося знешкодити.
Станом на 08:30 у Києві тривали роботи з ліквідації пожеж у Святошинському та Деснянському районах. За наявною інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще двоє людей отримали поранення.
Крім того, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Через атаку без електропостачання залишилися тисячі споживачів, пошкоджено територію підприємства та гаражний кооператив. Постраждали троє людей.