У Києві різко зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих дитина

Внаслідок удару російських військових по Києву троє людей загинули, у тому числі 14-річна дитина. 12 осіб постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації та очільника КМВА Тимура Ткаченка.
За інформацією Тимура Ткаченка, серед постраждалих - двоє братів 10 та 18 років, хлопчика 10 років госпіталізовано. Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток.
Мер Києва Віталій Кличко додав, що одному із постраждалих медики надали допомогу на місці. 7 людей - у лікарнях.
Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення.
Раніше про руйнування у столиці внаслідок удару армії РФ повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко.
Усе, що відомо про масований обстріл Києва у ніч на 28 серпня - в матеріалі РБК-Україна.