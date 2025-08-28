UA

Війна в Україні

У Києві різко зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих дитина

Ілюстративне фото: у Києві водомо про загиблу дитину 28 серпня (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок удару російських військових по Києву троє людей загинули, у тому числі 14-річна дитина. 12 осіб постраждали.

За інформацією Тимура Ткаченка, серед постраждалих - двоє братів 10 та 18 років, хлопчика 10 років госпіталізовано. Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що одному із постраждалих медики надали допомогу на місці. 7 людей - у лікарнях.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення.

Раніше про руйнування у столиці внаслідок удару армії РФ повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко.

Усе, що відомо про масований обстріл Києва у ніч на 28 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

