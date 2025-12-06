UA

Економіка

У Києві різко збільшили відключення світла: оновлені графіки на 6 грудня

Фото: кількість і тривалість відключень у Києві стало більше (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія в ніч на 6 грудня атакувала енергетичну інфраструктуру України. У Києві на тлі цього збільшили кількість і тривалість відключень світла.

Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Згідно оновленим графікам, світло у столиці відключатимуть сьогодні наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 09:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30, з 11:30 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30, з 15:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00.
 

 

РФ обстріляла енергетику

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 грудня росіяни вчергове завдали комбінований удар по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Для атака ворог використував дрони та різного типу ракети.

Внаслідок атаки знеструмлення були зафіксовані у шести областях. Зокрема, під ударом РФ опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Також у ДТЕК поінформували, що РФ атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України. Ворожі атаки серйозно пошкодили обладнання.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, що обсяг прогнозованих заходів обмеження подачі електроенергії на сьогодні вимушено збільшений.

