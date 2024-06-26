У Києві на ринку "Юність" почалась масштабна пожежа (відео)

На опублікованих відео з місця подій видно, що над ринком піднімається чорний стовб диму. Однак станом на 20:20 причини пожежі та що саме палає - не відомо.

За словами очевидців, на ринку палає склад. Чи є постраждалі в результаті пожежі - також не відомо.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в одному з багатоквартирних будинків Вишгорода, що у Київській області, сталася пожежа на одному з верхніх поверхів. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, врятували понад 80 людей, серед яких є діти.

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