UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на ринку "Юність" почалась масштабна пожежа (відео)

Ілюстративне фото: на ринку "Юність" почалась пожежа 26 червня t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа почалась ввечері середи, 26 червня, на території ринку "Юність", що на Лісовому масиві у місті Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

На опублікованих відео з місця подій видно, що над ринком піднімається чорний стовб диму. Однак станом на 20:20 причини пожежі та що саме палає - не відомо.

За словами очевидців, на ринку палає склад. Чи є постраждалі в результаті пожежі - також не відомо.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в одному з багатоквартирних будинків Вишгорода, що у Київській області, сталася пожежа на одному з верхніх поверхів. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, врятували понад 80 людей, серед яких є діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежаДСНС