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В Киеве на рынке "Юность" начался масштабный пожар (видео)

Иллюстративное фото: на рынке "Юность" начался пожар 26 июня t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар начался вечером среды, 26 июня, на территории рынка "Юность" на Лесном массиве в городе Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

На опубликованном видео с места событий видно, что на рынке поднимается черный столб дыма. Однако по состоянию на 20:20 причины пожара и что именно горит - неизвестно.

По словам очевидцев, на рынке горит склад. Есть ли пострадавшие в результате пожара – также неизвестно.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в одном из Вышгородских многоквартирных домов в Киевской области произошел пожар на одном из верхних этажей. Прибывшие на место спасатели ГСЧС спасли более 80 человек, среди которых есть дети.

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КиевПожарГСЧС