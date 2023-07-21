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У Києві в районі Гідропарку спалахнула сильна пожежа: відео

Фото ілюстративне: у Києві спалахнула пожежа у районі Гідропарку (Віталій Носач, РКБ-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Марія Кучерявець

Сильна пожежа спалахнула у Києві у п'ятницю, 21 липня. Це сталося у районі Гідропарку.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба ДСНС міста Київ.

"Пожежа сталася на території Гідропарку. Вона вже ліквідована. Причину встановлюють правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали опублікували кадри з місця події. На відео помітно, що пожежа супроводжувалася сильним задимленням.

Також через пожежу ускладнений проїзд з лівого берега столиці.

Нагадаємо, нещодавно в одному з елітних ресторанів під Києвом сталася масштабна пожежа. Внаслідок інциденту постраждали дві особи.

Також, як повідомлялося, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа. Пізніше стало відомо, що причиною був автомобіль Audi, який влетів у колонку з пальним, спричинивши пожежу.

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КиївПожежаГидропарк