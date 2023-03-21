Фото: у Києві пункти обігріву планують перевести в режим очікування (Getty Images)

Пункти обігріву у столиці планують перевести в режим очікування. У робочому стані залишать по два пункти в кожному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомляється, відповідне рішення буде винесене на засідання Ради оборони міста Києва. У робочому стані залишать по два пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування. Однак у разі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом трьох годин.